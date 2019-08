Assalto fallito a un portavalori, banditi sparano e poi fuggono via

Avevano posizionato un escavatore sul percorso

Di: Redazione Sardegna Live

L'assalto a un portavalori della Vigilpol è stato scongiurato dall'intervento della polizia questa mattina, alle ore 12.20, lungo la Strada provinciale 38 Dorgali-Iloghe, in direzione di Dorgali.

Un commando composto da quattro banditi col volto coperto e armati presumibilmente di fucile ha tentato di fermare e rapinare il furgone portavalori. Un escavatore era stato abbandonato in mezzo alla carreggiata in località “Serra Orrios”, per fermare la corsa del mezzo nel mirino della banda. I malviventi hanno anche aperto il fuoco ma sono stati messi in fuga dall'intervento di una pattuglia della Squadriglia di Iloghe che casualmente era nei paraggi per un servizio di controllo del territorio.

Il furgone della Vigilpol è riuscito ad allontanarsi facendosi scortare alla questura di Nuoro da una pattuglia della Polstrada incrociata lungo la SS 131 Dcn.

Indagano gli uomini della Squadra mobile di Nuoro e del Commissariato di Dorgali.