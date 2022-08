Bolotana. Pericolo animali vaganti: il sindaco ne ordina il sequestro

Di: Redazione Sardegna Live

Considerata la necessità di adottare provvedimenti per la salute, per l'ordine pubblico e per la sicurezza della circolazione stradale a causa dei troppi animali incustoditi sul territorio comunale, il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, ha emesso un’apposita ordinanza, che scatterà da domani mercoledì 24 agosto.

Le Forze di Polizia potranno effettuare il sequestro amministrativo dei capi rinvenuti vaganti nel territorio comunale e la conduzione immediata degli stessi in luogo idoneo.

Un provvedimento necessario considerato che “sul territorio comunale si registra frequentemente la presenza di così detti animali vaganti liberi e incustoditi che creano gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale”.

“È stata constatata anche la presenza di alcuni capi ovini, suini, equini e bovini vaganti, di cui si ignora l'identità dei/del proprietari/o, quindi non vi è certezza di un adeguato controllo sanitario atto a garantire l'inesistenza di pericolo della salute pubblica”, si legge nell’ordinanza.

Tutti i proprietari e i possessori di animali sono obbligati a provvedere alla loro adeguata custodia. Gli animali sequestrati, viene spiegato nel provvedimento, “saranno opportunamente custoditi e accuditi da un operatore che dovrà garantire il benessere degli animali sequestrati. Trascorsi i termini previsti dalla vigente normativa in materia, senza che se ne rilevi la proprietà, il bestiame sarà sottoposto a confisca, pertanto il Comune di Bolotana ne disporrà liberamente. Il proprietario, qualora identificato, per ottenere il dissequestro degli animali, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è tenuto al risarcimento al Comune di Bolotana di ogni spesa sostenuta per ogni capo di bestiame catturato e custodito. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti in materia, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'ad. 650 del C.P. e s.m.i. Le Forze di Polizia ad ordinamento statale, regionale e locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza”.