Cagliari. Ha un malore sulla nave da crociera: trasportato al Brotzu con un elicottero della Guardia costiera

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata è stato disposto l’impiego di un elicottero delle 4^ Sezione Guardia Costiera di Decimomannu

Di: Redazione Sardegna Live

Quest'oggi la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un marittimo colto da malore a bordo di una nave da crociera in navigazione ad ovest delle coste sarde, disponendo l’impiego di un elicottero SAR della 4^ Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu.

L’operazione ha avuto inizio alle ore 13 circa, quando la sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto segnalazione dalla Centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – che la nave da crociera “MSC SEASIDE”, proveniente da Palermo e diretta a Ibiza, in navigazione a circa 30 miglia nautiche al traverso di Capo Teulada, richiedeva immediata assistenza per un membro dell’equipaggio di nazionalità indiana colto da malore e con febbre alta.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, è stato disposto l’impiego di un elicottero delle 4^ Sezione Guardia Costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l’appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali, mentre nel frattempo la “MSC SEASIDE” è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre ulteriormente i tempi d’intervento.

Dopo attività di ricerca, l’elicottero della Guardia Costiera ha intercettato l’unità passeggeri e, giunto sulla sua verticale, ha proceduto al recupero e all’evacuazione medica del marittimo, per poi dirigere verso l’ospedale Brotzu ed affidare il malcapitato alle cure del personale medico, mentre la nave da crociera è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione.