Divieto di balneazione a Calamosca. Lunedì’ l’esito delle nuove analisi

Il Comune: “Se i valori rientreranno in quelli consentiti dalle norme, si procederà alla revoca del provvedimento”

Di: Antonio Caria

Sono in corso nelle acque antistanti la spiaggia di Calamosca i controlli da parte dell'Arpas, sollecitati dall'Assessore all’Ambiente, Gianni Lampis, in sinergia con il vice Sindaco di Cagliari, Giorgio Angius.

Ieri, infatti, con un’ordinanza sindacale, era stata interdetta la balneazione a causa di alcuni valori che avrebbero potuto creare dei rischi per la salute pubblica.

Nella stessa giornata era stata anche effettuata una prima campionatura alla quale sono seguiti oggi nuovi sopralluoghi con la raccolta di altri campioni.

Dal Comune fanno sapere che “Occorreranno quarantotto ore per avere gli esiti di tali analisi: tempi dettati dalla normativa sanitaria in materia e non comprimibili. Se lunedì 2 settembre i valori rientreranno in quelli consentiti dalle norme, il divieto di balenazione verrà immediatamente revocato”.