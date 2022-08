Cagliari. Colpisce al collo il cognato con un’arma da taglio: arrestato 38enne

È successo in un’abitazione nella via Bechi

Di: Redazione Sardegna Live

Al termine di un litigio, scaturito per futili motivi, un 38enne cagliaritano ha colpito al collo il cognato, di 34 anni, con un’arma da taglio.

È successo ieri mattina, intorno alle 10, in un’abitazione di via Bechi, a Cagliari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Pirri e del Nor della Compagnia che hanno arrestato per lesioni personali aggravate il 38enne.

La vittima ha riportato alcune lesioni sul collo e sulla mandibola. L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, si trova ora ai domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.