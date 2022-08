Oggi dodici incendi in Sardegna, mezzi aerei in quattro località

Elicotteri in volo a San Vito, Villaperuccio, Elmas e Oschiri

Di: Redazione Sardegna Live

Sono dodici gli incendi divampati oggi in tutto il territorio regionale, per quattro dei quali è stato necessario l’intervento non solo delle squadre a terra del Corpo forestale ma anche dei mezzi aerei.

Il primo incendio nell’agro del Comune di San Vito in località Torre Quirra, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Muravera, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Villasalto, San Cosimo e il Biturbina proveniente da Fenosu.Sull’incendio sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villaputzu, Villasalto e Muravera, una squadra dell’Aeronautica militare e i Vigili del fuoco di San Vito e Lanusei.L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di incolto, canneto ed eucalipteto. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

Incendio anche nell’agro del Comune di Villaperuccio in località Ponte di Crabi, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Santadi e Carbonia, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai.Sull’incendio sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Carbonia e una squadra di volontari di Narcao.L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di macchia bassa e incolti.

Fiamme anche nella periferia del Comune di Elmas. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Cagliari, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula.Sull’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari e una squadra di volontari di Assemini.L’incendio ha percorso una superficie di circa un 8 ettari di incolto.

Infine, incendio nell’agro del Comune di Oschiri in località Su Campu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oschiri, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara.Sull’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ozieri, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Oschiri, i volontari di Oschiri e i barracelli di Oschiri.L’incendio ha percorso una superficie di 2.5 ettari di pascolo.