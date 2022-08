Nuoro. Ospedale San Francesco. La ASL n.3 annuncia: “Potenziata la rete cardiologica”

Ecco quali servizi ambulatoriali verranno riattivati e potenziati

Di: Redazione Sardegna Live

La direzione strategica della ASL n. 3 di Nuoro, nell’ambito delle iniziative volte al potenziamento e al rilancio dell’offerta ospedaliera, ha comunicato di essere “riuscita ad implementare l’offerta cardiologica presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro con l’apertura, a partire dal mese di settembre, di una serie di ambulatori e servizi legati alla cura delle malattie cardiovascolari”.

“Questa iniziativa – sottolineano - è una prima risposta ai bisogni di salute della popolazione del Nuorese (e non solo), ed è stata resa possibile grazie al lavoro del nuovo Direttore facente funzioni della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC del San Francesco, Dottor Mauro Pisano”.

“Dal prossimo mese di settembre – ha detto dottor Pisano - verranno riattivati e potenziati gradualmente i seguenti servizi ambulatoriali: ambulatorio pace-maker e aritmologico; ambulatorio scompenso; ambulatorio ECO secondo livello; ambulatorio di cardiologia pediatrica e ambulatorio di ipertensione polmonare”.

La ASL spiega che “buona parte della nuova offerta si lega al discorso dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) che si stanno attivando in tutta l’Azienda. I PDTA sono degli strumenti formidabili di integrazione ospedale-territorio, che amplieranno le possibilità di cura sul territorio, in un’ottica in cui la persona debba essere “presa in carico” complessivamente, nelle sue relazioni parentali, familiari e di comunità, costruendo attorno alle sue necessità il miglior percorso assistenziale possibile a partire dall’abitazione di residenza”.

“Per facilitare quest’obiettivo un ruolo strategico lo svolgerà la telemedicina, un eccezionale strumento per superare le distanze fisiche, di particolare valore soprattutto nel territorio dell’ASL n. 3 di Nuoro, per tenere unite le aree montane e i paesi più limitrofi della Provincia, caratterizzate da rarefazione dei servizi e maggiore difficoltà di accesso agli stessi”, concludono.