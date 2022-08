Muravera. Si infortuna durante un’escursione: minorenne salvato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Il ragazzo si trovava con due amici

Di: Redazione Sardegna Live

Si è concluso alle 15:45 di ieri l’intervento di soccorso da parte del corpo Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nei confronti di un giovanissimo escursionista, infortunatosi al ginocchio durante una camminata in località Bacu Arrodas, nel territorio comunale di Muravera.

Cinque i tecnici intervenuti sul posto che hanno raggiunto i tre ragazzi, che si trovavano in un punto particolarmente impervio a causa della strada dissestata e della fitta vegetazione. È stato necessario procedere con la pulizia del sentiero per aprire i varchi e permettere agli operatori il passaggio con la barella in sicurezza. L’infortunato, un 16enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in barella con la tecnica della portantina e consegnato al personale sanitario del 118 della che lo ha preso in carico e trasportato all’ospedale.

L’operazione di soccorso iniziata intorno alle 12 si è conclusa dunque dopo circa quattro ore.