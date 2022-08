Oggi in Sardegna quasi 20 roghi: cinque interventi aerei

In azione i mezzi aerei del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 19 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 5 incendi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale:

Allarme a Orosei, dove lo spegnimento di un rogo divampato ieri ha richiesto anche l'intervento dei mezzi aerei fin dalle prime luci dell'alba di oggi. Sul posto gli elicotteri provenienti da Farcana e Alà dei Sardi e un Canadair proveniente da Olbia. Sono intervenute anche sette squadre dell’Agenzia Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 9.15.

A Elmas, un elicottero proveniente dalla base di Pula ha supportato le squadre di terra. Fiamme ed elicotteri in azione anche a Siamanna, in località “Riu Mannu” e a Nuoro in località “Podere San Francesco”.

Due incendi ravvicinati in agro del Comune di Olbia, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Olbia, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base forestale di Limbara. L’incendio ha percorso una superficie totale di circa 6.000 metri quadri di pascoli ed incolti.