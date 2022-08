In casa 1,3 chili di marijuana e hascisc, arrestato

A La Maddalena un giovane ai domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

In casa nascondeva 1,3 chili di marijuana e hascisc. Un giovane è stato arrestato dai carabinieri di La Maddalena per detenzione e spaccio di droga. Perderà anche il reddito di cittadinanza che percepiva.

È stato controllato mentre era in strada, forse in attesa di qualche cliente. Perquisendolo i militari hanno trovato un coltellino sporco di hascisc e hanno deciso di verificare se avesse stupefacenti nella sua abitazione. Qui hanno infatti scoperto tre buste con 1,2 di marijuana, circa un etto di hascisc, 40 euro e il materiale per confezionare e tagliare le dosi. Il giovane si trova adesso ai domiciliari.