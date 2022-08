Nuoro. Ospedale San Francesco, il direttore Cannas: “La Terapia Intensiva Neonatale non ha mai chiuso”

“A breve reparti nuovamente a regime”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Direttore Generale dell'ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas, comunica che "la riduzione temporanea di alcune prestazioni presso l'Ospedale San Francesco, divenuta improcrastinabile al fine di garantire, a norma di legge, il rispetto delle ferie e il benessere psicofisico degli operatori sanitari, è in via di risoluzione".

"La Direzione aziendale – spiega infatti Cannas – ha già avviato le interlocuzioni e le azioni necessarie per garantire, a breve, la ripartenza a regime di tutte quelle unità operative in sofferenza per le quali si è resa necessaria una riduzione delle attività". Contestualmente il Direttore Generale interviene per smentire categoricamente altre paventate chiusure, così come apparso su alcune testate.

"La Terapia Intensiva Neonatale – rassicura Paolo Cannas – non ha mai interrotto la sua preziosa attività, né sono previste riduzioni o chiusure in questa unità operativa".

L'ASL n.3 comunica inoltre che mercoledì prossimo è previsto un incontro con il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, e alcuni consiglieri regionali "per la condivisione della strategia per potenziare i posti letto di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) nel territorio Nuorese. I posti letto di RSA permettono di seguire la popolazione anziana che, in alternativa, viene ricoverata nei reparti di Medicina e Geriatria, spesso in maniera impropria. Mancano ben 105 posti letto di RSA da creare nel Nuorese. Una risposta sanitaria importante per il territorio".