Disturba clienti al bar e poi si scaglia contro carabinieri intervenuti: arrestato a Mandas

Un 33enne è finito agli arresti domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Mandas, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 33enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia. I militari sono intervenuti su richiesta presso un bar dove il 33enne stava arrecando disturbo con fare molesto ai clienti.

Secondo quanto riferito, alla vista dei militari l’uomo è andato in escandescenze e ha iniziato ad inveire contro i carabinieri per poi scagliarsi contro, cercando di colpirli. Immobilizzato, l’uomo è stato accompagnato presso la Stazione Carabinieri e sottoposto a perquisizione personale. Sono stati rinvenuti 0,35 grammi di hashish, per il possesso dei quali verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari.

L’uomo, al termine delle formalità, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.