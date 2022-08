Diletta Leotta, compleanno in Sardegna: festeggiamenti e scatti con Elodie

Le giornate della nota conduttrice in Sardegna, fra feste di compleanno e scatti in spiaggia

Di: Redazione Sardegna Live

Diletta Leotta festeggia i suoi 31 anni in Sardegna. Una festa privata, a Porto Cervo, in compagnia di poche intime amiche: la cantante Elodie e la campionessa di scherma Rossella Fiamingo, la ballerina reggaeton Didy.

Fra i volti apparsi negli scatti anche il modello Giacomo Cavalli, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe una relazione con la conduttrice sportiva."Turning 13 for the second time", ha scritto sui social la Leotta ringiovanendo ironicamente i suoi 31 anni appena suonati.

Nei giorni successivi al compleanno gli scatti in spiaggia, che ritraggono le due amiche mentre si godono le soleggiate giornate isolane.