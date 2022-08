Incendi oggi: nel territorio regionale 14, cinque hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei

Elicotteri per due incendi a Posada (mattina e pomeriggio). Mezzi aerei in volo anche a Tortolì, Castiadas e Sant'Andrea Frius

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 14 incendi occorsi sul territorio regionale, gli uomini del Corpo forestale segnalano 5 incendi sui quali sono intervenuti, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio è avvenuto in agro del Comune di Posada, nella periferia del centro abitato, il cui spegnimento è stato assicurato da mezzi e personale a terra. A causa della vigente pericolosità estrema del rogo, in via preventiva, è stato inviato l'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Farcana, che si è limitato a sorvolare l'area per eventuali necessità di intervento. E' intervenuto il personale della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola ed una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Siniscola - Corracuzza. L’incendio ha percorso una superficie di qualche centinaio di mq di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 10.43.

Il secondo nel territorio del Comune di Tortolì, località “Muxi”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Tortolì, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di San Cosimo. Inoltre è intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Baunei - La sughereta. L’incendio ha percorso una superficie di meno di un ettaro di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.20.

Il terzo rogo ha interessato l'agro del Comune di Castiadas, località “C. della Marina”, il cui spegnimento è stato assicurato da mezzi e personale a terra. Anche qui, in via preventiva, è stato inviato l'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto che si è limitato a sorvolare l'area per eventuali necessità di intervento. Sono intervenute una squadra con personale della Stazione del Corpo Forestale di Castiadas, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Casiadas - Canale Omus e una squadra dei Vigili del fuoco di Villasimius. L’incendio ha percorso una superficie ridotta di formazioni miste di conifere e latifoglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.10.

Il quarto incendio è divampato ancora a Posada, località “Fontana”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Ala dei Sardi. Sono intervenute una squadra del Gruppo di analisi e utilizzo del fuoco (GAUF) di Nuoro, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Siniscola - Cuile Su Arcu e squadre di volontari dell' associazione di Torpè - AVPC. L’incendio ha percorso una superficie, la cui estensione non risulta ancora nota, di aree agricole. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

L'ultimo è avvenuto in agro del Comune di Sant'Andrea Frius, località “Cuccuru Arbante”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Cfva di Villasalto. Sono intervenute una squadre dell’Agenzia Forestas della base elicotteri di Villasalto ed una squadra di volontari delle associazioni di Sant'Andrea Frius - S.A.F.. L’incendio è ancora in corso.