Morto in incendio appartamento a Sassari: Marco Dussoni aveva 62 anni

L'imprenditore è stato trovato privo di vita nel divano. Si indaga per chiarire le dinamiche della vicenda

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiama Marco Marcello Dussoni la vittima dell'incendio in appartamento avvenuto questo pomeriggio a Sassari, in località Predda Niedda. L'uomo aveva 62 anni, ed era un imprenditore.

Il malcapitato è stato ritrovato privo di sensi sul divano di casa quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio, ma ormai non c'era più nulla da fare. Adesso sono in corso le indagini per chiarire cosa sia accaduto all'interno dell'appartamento.

Fra le ipotesi c'è quella di un malore precedente al rogo, oppure un'intossicazione da monossido di carbonio.