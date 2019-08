“Less Plastic More Life”, Siligo diventa “Antiplastica”

Inaugurata, nei giorni scorsi, la scultura dell’artista Luigi Carta

Di: Antonio Caria

“Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato”.

Recita così la dicitura riportata nell’opera “Less Plastic More Life”, tradotto, “Meno plastica più vita” realizzata dall’artista di Banari Luigi Carta e voluta dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Sassu, inaugurata nei giorni scorsi in piazza Santa Vittoria.

“Una festa dell’ecologia – avevano dichiarato dall’Assessorato comunale all’Ambiente – per insegnare ai nostri figli a non disperdere plastica nell’ambiente”.

All’inaugurazione hanno partecipato anche i bambini della ludoteca “Ludosport”.