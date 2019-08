Furgone in fiamme con due bombole di gas a bordo, sfiorata la tragedia

Il rogo è stato prontamente spento dagli operatori del 115

Di: Alessandro Congia

Incendio nella notte su un'autovettura in periferia, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme che hanno coinvolto l'intero veicolo con due bombole di gpl all'interno, mettendo in sicurezza l'area circostante.

Da richiesta pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del comando sono intervenuti nella notte intorno alle 23.55 nella periferia del comune di Capoterra in una strada sterrata nei pressi della località "Is Marginis" per l'incendio di un'autovettura (Fiat Doblo') con all'interno due bombole di gas.

Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento "2A" della sede centrale che con un'autopompa ha spento le fiamme che hanno coinvolto l'intero veicolo e messo in sicurezza due bombole di gpl messe in sicurezza, intercettate, portate all'esterno e raffreddate. Area messa in sicurezza.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i Carabinieri del Comando stazione di Capoterra per gli ulteriori accertamenti di legge.