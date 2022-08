Campeggiatori abusivi a Siniscola, scatta la multa per alcuni turisti

Controlli del Corpo Forestale sul litorale Nuorese

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi gli agenti Forestali della base navale di La Caletta e del nucleo investigativo di Nuoro hanno svolto diversi controlli nella pineta di Mandras, a Siniscola, elevando un verbale amministrativo per campeggio abusivo, ad alcuni turisti che si erano accampati sul posto con tanto di tenda.

Nel territorio regionale, infatti, è vietata qualsiasi forma di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate: "costituisce campeggio abusivo adibire a propria abitazione tende, caravan, autocaravan o altri mezzi simili - spiega il Corpo Forestale - Tali limitazioni sono ritenute necessarie dal legislatore in quanto il campeggio al di fuori delle aree attrezzate, oltre all'eventuale danneggiamento fisico di habitat e di aree particolarmente tutelate, è inevitabilmente connesso al problema dello smaltimento di liquami, che non possono essere avviati agli impianti di raccolta".

I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo: "oltre al campeggio al di fuori delle aree attrezzate - ricorda la Forestale - è vietato in tutto il territorio regionale l'abbandono di rifiuti, il transito e la sosta con i veicoli su sabbia, dune e suolo forestale (pinete comprese), l'accensione di fuochi in periodi e luoghi vietati, oltre che il prelievo di sabbia, ciottoli e conchiglie".