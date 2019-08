Porto Canale. “Una delle 7 grandi gru sfonda il fine corsa ed esce dai binari”. La denuncia di Mauro Pili

Il numero uno di Unidos: “Mi domando dove siano le autorità di controllo, dalla capitaneria agli organismo che si devono occupare di sicurezza sul lavoro”

Di: Antonio Caria

Nuova denuncia su Porto Canale da parte del leader di Unidos, Mauro Pili. “Una delle 7 grandi gru del porto canale di Cagliari sospinta dal forte vento, ha prima sfondato il fine corsa e poi è uscita per diversi metri fuori dai binari. La gru ha subito una gravissima torsione anche laterale, rischiando di ribaltarsi sul piazzale”.

E continua: “La gru ovviamente non era stata messa in sicurezza e la pessima gestione del porto canale, lasciato in totale abbandono dalla CICT e dall'assenza complice dell'Autorità Portuale, hanno provocato questo ennesimo gravissimo incidente”

Pili sottolinea come sia “Stata chiamata una ditta per verificare il danno che rispetto ad un primo momento appare molto più grave di quanto avevo segnalato”

“Il vento – scrive – fortunatamente l'ha spinta verso l'interno del piazzale, se il senso fosse stato opposto la gru sarebbe certissimamente crollata in mare ostruendo l'intero porto canale, considerato che il fine corsa sul versante mare è sul ciglio esatto della banchina”

“Mi domando – queste ancora le parole di Pili – dove siano le autorità di controllo, dalla capitaneria agli organismo che si devono occupare di sicurezza sul lavoro. Mi chiedo se questo ennesimo incidente sia stato segnalato alla Procura della Repubblica considerato che si tratta di un incidente gravissimo verificatosi in un posto di lavoro dove ci lavoravano centinaia di persone”.

“Sono semplicemente allibito – conclude – dal silenzio dell'autorità portuale che anche questa volta non ha fatto un solo cenno al disastroso epilogo. Ribadisco il concetto: troppe omissioni di controllo, troppe complicità che stanno mettendo a rischio anche l'incolumità dei lavoratori. Se fossimo davanti a gente responsabile e con un minimo di dignità il presidente dell'autorità portuale dovrebbe dimettersi senza perdere altro tempo”.