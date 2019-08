Cagliari diventa la capitale della musica classica

Sino al 5 settembre dieci giorni all’insegna di masterclass con stelle del panorama internazionale

Di: Antonio Caria

Ritorna l’appuntamento con l’Accademia internazionale di musica di Cagliari. Sino al 5 settembre dieci giorni di alta formazione musicale con una serie di masterclass che vedranno protagoniste alcune tra le stelle del panorama internazionale e ospitate nel conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

L’iniziativa, giunta alla diciannovesima edizione e ideata dai fratelli Cristian e Gian Luca Marcia (direttore artistico e presidente dell’Accademia), richiama in città duecento virtuosi da tutto il mondo desiderosi di affinare le proprie capacità accanto ai grandi maestri. Un evento che si fregia del bollino Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) che nel 2008 ha inserito l’Accademia di musica di Cagliari tra i suoi partner.

Ancora una volta, l’accademia dà particolare attenzione ai giovani virtuosi sardi. Infatti, in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari, sono state assegnate 30 borse di studio per la frequenza delle masterclass.

Tanti i nomi nuovi: si va da Igor Volochine, supersolista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale di Mosca, al pianista Pietro De Maria, accademico di Santa Cecilia e docente al Mozarteum di Salisburgo. Da Alexander Chaushian, violoncellista chiamato a suonare nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, a Roman Guyot, insegnante nella prestigiosa Hem (haute école de musique) di Ginevra e componente di giuria nei più importanti concorsi internazionali.

Altra novità è l’aumento del numero di concerti organizzati in occasione dell’Accademia, con appuntamenti organizzati per la prima volta anche nel cuore del Parco della musica e una serata del festival Le notti musicali che vedrà protagonisti i giovani virtuosi.

Quest’ultimo, per la prima volta, notti musicali vedrà gli allievi sul palco per esibirsi con il loro maestro, come il 2 settembre, quando Cristian Marcia (apprezzato chitarrista, oltre che direttore artistico dell’Accademia) suonerà con i suoi allievi nell’ensemble Meras notas.

Tra gli altri docenti che saranno presenti, il violinista Marc Danel, fondatore e primo violino del celebre Quatuor Danel, la violista Tatjiana Masurenko, docente nella prestigiosissima università "Félix Mendelssohn" di Lipsia, la violinista Svetlana Makarova, insegnante nella “Haute Ecole de Musique” di Losanna.

Ritornano, inoltre, il soprano Luciana Serra, il violinista Krzysztof Wegrzyn, Enrico Pace, pianista di rara eleganza, Michel Moragues, primo flauto super solista dell'Orchestre National de France.

le lezioni andranno avanti sino al 5 settembre, mattina e pomeriggio. Sono proposte masterclass di Tecnica vocale e interpretazione, Chitarra, Violino, Viola, Violoncello, Pianoforte, Clarinetto, Flauto.

Tra le conferme, la collaborazione con i liutai sardi: per tutta la durata dell’Accademia, il maestro restauratore Davide Demartis sarà a disposizione dei musicisti per offrire consigli e rispondere a curiosità sugli strumenti.

Saranno anche proposte escursioni alla scoperta di Cagliari e dei suoi dintorni curate dalla guida Leluda Dimopoulos.

Questi, invece, gli appuntamenti con “Le Notti musicali”: lunedì 2 settembre saranno protagonisti Cristian Marcia e la sua suite mediterranea, con i giovani chitarristi Nicola Demontis, Gabriele Lippolis e Riccardo Granata. La serata proseguirà con il quartetto d’archi che vedrà sul palco ancora Cristian Marcia, Marc Danel, Alexander Chaushian e Tatjana Masurenko: affronteranno il Quartetto E op. 2 n. 2 di J. Haydn. Chiusura di serata sulle note del Barbiere di Siviglia e La Gazza ladra di G. Rossini nell’esecuzione del trio composto da Marc Danel, Michel Moragues e Cristian Marcia.

Martedì 3 settembre saliranno sul palco Alexander Chaushian, Pietro De Maria, Marc Danel e Alexander Chaushian. In programma musiche da J. Brahms a F. Chopin a N. Paganini.

Mercoledì 4 settembre sarà la volta di Tatjiana Masurenko che proporrà brani di D.Terzakis. A seguire la violista sarà affiancata da Enrico Pace nell’esecuzione della Sonata per viola e pianoforte n.1 in fa min di J. Brahms. Questo appuntamento con Le Notti musicali si chiude co Roman Guyuot, Alexander Chaushian ed Enrico Pace che eseguiranno musiche di R. Schumann, I. Stravinsky e L. V. Beethoven.

Giovedì 5 settembre la chiusura del festival sarà affidata ai giovani virtuosi: i talenti dell’Accademia che già vantano importanti esperienze daranno al pubblico dell’Auditorium del conservatorio un saggio delle loro eccezionali capacità in un concerto intitolato “do re mi fa sol la sì- Tutti insieme”.

Il costo del biglietto per ciascuna serata è di 10 euro. L’abbonamento a tutte e quattro le serate è di 30 euro. Gli appuntamenti avranno inizio alle 21.00.