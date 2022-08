Loceri, auto esce fuori strada ribaltandosi e finendo in un campo

Intervento immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un’autovettura Renault Clio condotta da un ventinovenne residente a Lanusei, che percorreva la strada consortile che dallo svincolo della strada statale 125 conduce a Loceri, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, stamattina è uscita fuori strada ribaltandosi varie volte e finendo la sua corsa all'interno di un campo.

Alle ore 7,30 circa è intervenuta anche la squadra dei vigili del fuoco di Lanusei

Il conducente era incastrato sotto la vettura, fortunatamente senza riportate danni importanti. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 per l’assistenza all'infortunato.