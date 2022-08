Bosa Marina, rogo all'interno dell’Ostello della Gioventù dismesso

Sul posto i barracelli di Bosa, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco di Macomer

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause ancora in via di accertamento, è divampato un incendio all’interno dell’Ostello della Gioventù dismesso a Bosa Marina.

Sul posto sono immediatamente accorsi i barracelli di Bosa, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco di Macomer.