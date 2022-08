Incendi: 9 roghi in Sardegna nella giornata da bollino rosso

In volo gli elicotteri regionali e uno dell'Aeronautica militare

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata da bollino rosso per gli incendi, con l'allerta di pericolo alto in mezza Sardegna, nell'Isola si contano 9 roghi tra i quali quattro per i quali si sono alzati in volo gli elicotteri della flotta regionale. Le fiamme hanno divorato 5 ettari di territorio a Serdiana, in località "Riu Spanu De Porcu".

Sul posto, oltre alle squadre a terra, sono intervenuti gli elicotteri di base a Villasalto e Marganai e un elicottero dell'Aeronautica militare A 500 proveniente dall'aeroporto militare di Decimomannu.

Altri 4 ettari sono andati bruciati a Villasor, in località "Cuccuru Bobboi": in questo caso le fiamme sono state spente anche grazie all'intervento del mezzo aereo. Gli elicotteri sono poi stati chiamati a spegnere gli ultimi focolai di due roghi divampati ieri a Burgos e Usellus.