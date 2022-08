Jerzu. Scontro frontale sulla Statale 125, grave una 70enne

Feriti in modo lievi due giovani francesi

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente, intorno alle 13, sulla statale 125 nel comune di Jerzu. Due le auto coinvolte in uno scontro frontale, con una donna di 70 anni che è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata con codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. I medici le hanno riscontrato un trauma cranico e fratture multiple. Per il trasporto è intervenuto l'elisoccorso del 118.

Feriti in modo lieve due giovani francesi, passeggeri della seconda auto coinvolta nell'incidente. Entrambi sono stati trasferiti all'ospedale di Lanusei. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi, per accertare l'esatta dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità.