Cambio location per lo spettacolo di Andrea Pucci: da Monserrato a Cagliari

Gli organizzatori fanno sapere che i biglietti acquistati restano validi

Di: Redazione Sardegna Live

Lo spettacolo di Andrea Pucci, inizialmente previsto a Monserrato sabato 20 agosto cambia location e si terrà a Cagliari, in piazza Amedeo Nazzari, con inizio alle 21. Gli organizzatori fanno sapere che i biglietti acquistati restano validi (per ulteriori info si può contattare Box office Sardegna ai numeri 070/657428 - 347/5482816).

“Il meglio di...”, questo il titolo del nuovo spettacolo di Andrea Pucci. Il suo Nuovo One-man show sarà un work in Progress ripercorrendo fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico in sala, il tutto accompagnato dalla Zurawski live band.