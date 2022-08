La Maddalena. Più di venti persone soccorse dalla Guardia Costiera nel ponte di Ferragosto

Tra le persone soccorse anche un bimbo di 10 anni in shock anafilattico, punto da insetto

Di: Redazione Sardegna Live

Ventuno persone soccorse dalla Guardia costiera di La Maddalena durante il ponte di Ferragosto. Sei le imbarcazioni che a causa delle condizioni del mare e del forte vento sono state spinte verso la costa: alcune si sono incagliate riportando lievi danni.

Gli interventi tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria, nel Golfo di Arzachena, nei pressi dell'Isola dei Gabbiani a Palau e a La Maddalena. Qui sono stati soccorsi i sei passeggeri, tra i quali due bambini, di una barca che si era avvicinata alla costa finendo per incagliarsi nel basso fondale e imbarcando acqua.

Nel primo pomeriggio di Ferragosto invece la motovedetta 714 ha dovuto raggiungere lo specchio d'acqua antistante Cala Garibaldi, all'isola di Caprera, per aiutare un bambino di dieci anni in shock anafilattico per la puntura di un insetto. È stato portato a bordo del mezzo veloce della Guardia costiera e trasportato fino a Cala Gavetta, quindi al Pronto soccorso.

Nel tardo pomeriggio del 15, infine, è stato soccorso un diportista in difficoltà: con il suo kayak partito dalla Corsica aveva raggiunto l'isola di Budelli, ma poi non è più riuscito a tornare indietro. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione per aver navigato oltre i limiti di sicurezza consentiti.