Linciaggio sfiorato a Sant’Elia, i Carabinieri arrestano due persone che rovesciavano i cassonetti dei rifiuti

Movimentato episodio nel quartiere, l’equipaggio della Radiomobile evita il peggio. Ecco cosa è accaduto

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari, poco dopo la mezzanotte hanno tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale nonché rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, due uomini residenti a Terralba di 32 e 44 anni sorpresi dai carabinieri nei pressi di via Schiavazzi mentre rovesciavano numerosi cassonetti dell'immondizia al suolo, causando la dispersione di tutti i relativi rifiuti contenuti al loro interno.

Nella circostanza, il personale operante apprendeva che i soggetti erano rincorsi da alcuni residenti del quartiere poiché, dopo qualche accertamento, constatavano che i due giovani erano stati poco prima coinvolti in una rissa con alcuni pregiudicati del posto nei pressi di un bar non distante dal luogo del rintraccio.

Pertanto, richieste le generalità, questi ultimi, in evidente stato di agitazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol, iniziavano a minacciare i militari intervenuti nonché ad opporre loro ferrea resistenza fisica, venendo, pertanto, subito immobilizzati ed ammanettati per poi essere tradotti presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari in via Nuoro.

In caserma è stato formalizzato il loro arresto in quanto entrambi continuavano la loro condotta di violenza e resistenza, tentando persino di colpire il personale sanitario intervenuto su richiesta dei Carabinieri, dal momento che uno dei due fermati riportava alcune ferite in conseguenti alla rissa nella quale erano stati coinvolti. Dopo la formalizzazione degli atti, i due venivano trattenuti presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo nella