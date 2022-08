La Maddalena. Tenta di salvare il cane caduto in un vascone ma non riesci più a risalire

Entrambi salvati dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Si è calata in un vascone pieno d'acqua per salvare il suo cane, ma non è più riuscita a risalire. È accaduto ieri sera, giorno di Ferragosto, a La Maddalena, in località Puzzoni.

È subito scattato l'allarme sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che, utilizzando la tecnica Saf (Speleo-alpino-fluviale), dopo un'ora e mezza circa, hanno tirato fuori dal vascone il cane e la sua padrona. Entrambi non hanno riportato alcuna ferita.