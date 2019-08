In auto e in casa i poliziotti sequestrano droga e denaro, pregiudicato in arresto

L’equipaggio della Volante ha fermato i due in via San Michele

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha arrestato Stefano Aroni, 45enne cagliaritano, pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle prime ore del mattino, un equipaggio della Squadra Volante, impegnato nel servizio di controllo del territorio, nel transitare in Via San Michele ha notato un’autovettura con a bordo una coppia. Alla vista dei poliziotti, l’autista ha accelerato l’andatura con l’intento di eludere un eventuale controllo da parte degli agenti.

Gli operatori, insospettiti, con l’ausilio di un altro equipaggio, hanno fermato il veicolo e proceduto al controllo dei due occupanti. Il guidatore, Stefano Aroni, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una bustina contenente una polvere di colore bianco che, ad un primo test effettuato dagli specialisti della Polizia Scientifica è risultata essere cocaina pari a 3,80 grammi e di un involucro in carta stagnola contenente infiorescenza di marijuana. All’interno del portafoglio dell’uomo è stata trovata la somma di 1600 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La passeggera, una giovane ragazza ucraina, alla vista dei poliziotti ha invece spontaneamente estratto dall’interno di un marsupio, una bustina con infiorescenza di marijuana che è stata consegnata agli operatori. Alla luce di quanto rinvenuto, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del pregiudicato, dove è stato rinvenuto un involucro contenente un “panetto” di hashish pari a 98 grammi, una bustina contenente frammenti di sostanza di colore blu tipo ecstasy pari a 1,70 grammi, un involucro contenente MDMA pari a 0,3 grammi e altri frammenti di hashish e infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di 2,8 grammi.

Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato tratto in arresto e su disposizione del pm di turno, nella mattinata odierna, è stato accompagnato presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato con rito direttissima. Alla giovane ragazza è stato contestato l’Art. 75 del D.P.R. 309/90, che prevede sanzioni amministrative per il possesso di droga ad esclusivo uso personale.