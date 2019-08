Piazzola panoramica trasformata in un letto matrimoniale, multati dalla Municipale

Il fatto è accaduto nella litoranea di Cala Gonone

Di: Antonio Caria

Sarà per il bellissimo panorama della litoranea di Dorgali, sarà per il caldo, sarà per la stanchezza. Una foto pubblicata nella pagina Facebook del Comune di Dorgali ritrae una coppia di turisti che hanno deciso di fare di una piazzola panoramica il loro letto matrimoniale, posizionando un materasso per riposarsi.

Ma al loro risveglio ecco la sorpresa: una pattuglia della municipale li ha multati per campeggio ambuivo, nonostante le loro rimostranze. Non tolleriamo che le regole imposte a tutela dell’ambiente e del decoro non vengano rispettate. I visitatori sono sempre i benvenuti da noi, ma pretendiamo da loro un comportamento adeguato e corretto, fanno sapere dal Comune.