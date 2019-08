Mostra Canina Amatoriale, domenica 1 settembre la terza edizione

La manifestazione è promossa dal Comitato Nostra Sennora dei Martiri 2020 in collaborazione con il Comune

Di: Antonio Caria, fotografia Patrizia Masuri

Si terrà domenica 1 settembre dalle 10.00, nella splendida cornice della Basilica dei Martiri a Fonni, la terza edizione della Mostra Canina Amatoriale organizzata dal Nostra Sennora dei Martiri 2020 in collaborazione con il Comune.

Tra le categorie a premio, cani di razza, cuccioli di razza, cani da caccia, Meticci taglia medio-grande e taglia piccola, Junior Handler, coppie, miglior gruppo stessa razza dai 3 cani in su e, il Best in show infine delle premiazioni speciali per i bambini che accompagneranno il proprio amico a quattro zampe.

All’interno dell’evento è prevista una speciale esposizione dedicata interamente al cane fonnese. Le quote d’iscrizione sono di 8 euro (un esemplare), 12 euro (due esemplari) e 5 per ciascuno (dai tre esemplari in su)

Le iscrizioni dovranno essere date entro le 9.30. Maggiori informazioni ai numeri 3497125654, 3402690842 e 3473899918. Grazie alla collaborazione con la Asl servizio veterinario sarà possibile effettuare la microchipatura gratuita durante il corso della mattinata. Possibilità di mangiare in loco.