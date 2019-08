Auto fuori strada sulla Sp 38: quattro i feriti

Tutte le persone coinvolte sono state trasportate al San Francesco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella notte sulla Strada provinciale 38, nei pressi di Dorgali. Una Mercedes si trovava in località Iloghe quando, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro, i carabinieri di Dorgali, un'ambulanza del 118 di Nuoro e la Croce verde di Lula.

Le quattro persone coinvolte sono state trasportate al San Francesco.