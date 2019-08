Auto contro moto in via Merello, grave centauro

Trasportato al Brotzu in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella tarda serata di ieri in viale Merello, a Cagliari.

Una Opel Corsa guidata da una 68enne cagliaritano si è scontrata frontalmente, per cause da accertare, con una moto Kymco in sella alla quale viaggiava un 38enne residente in città che nell'impatto è rimasto gravemente ferito.

L'uomo è stato trasportato al Brotzu in codice rosso a bordo di un'ambulanza del 118. Sul posto la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.