Furto in villa a Olbia: bottino di 700mila euro

Ladri in azione in viale Aldo Moro, in casa dell'imprenditore Cristiano Putzu

Di: Redazione Sardegna Live

Un colpo da 700mila euro è stato messo a segno nei giorni scorsi nella villa di proprietà dell'imprenditore Cristiano Putzu, in viale Aldo Moro a Olbia.

L'uomo è molto conosciuto in città (in passato è stato anche presidente dell'Olbia Calcio) e nell'abitazione vivono anche gli anziani genitori. Quando i ladri sono entrati in azione in casa non c'era nessuno. I malviventi hanno potuto lavorare con calma portando via numerosi gioielli, preziosi e orologi di valore.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del reparto territoriale di Olbia. Gli uomini della scientifica hanno setacciato la casa e visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza nella speranza di trovare qualche traccia utile a risalire ai responsabili.

I ladri erano almeno tre, forse quattro. Nonostante la villa si affacci sul trafficatissimo viale Aldo Moro, l'ingresso è nella traversa di via Bramante. Da lì il commando ha forzato un cancelletto scavalcando poi l’alto muro che circonda lo stabile. Poi hanno rotto il vetro di una finestra (erano probabilmente consapevoli dell'assenza di allarme acustico). L'argenteria presente al piano terra non è stata toccata. La banda è salita direttamente al piano superiore scassinando, probabilmente con un martello pneumatico, la porta blindata della camera da letto di Mauro Putzu e di sua moglie. Da quella stanza hanno portato via tutti i gioielli di famiglia.

A dare l'allarme, la mattina seguente, i padroni di casa che rientrati hanno trovato la porta divelta e il muro distrutto. Per il momento non ci sarebbero testimoni, ma gli inquirenti sospettano che qualcuno potrebbe aver visto i ladri darsi alla fuga.