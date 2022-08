Arborea. Scontro auto contro furgone: un morto e tre feriti gravi

Sul posto Vigili del fuoco, 118, elisoccorso e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

È di un morto e tre feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina alle 6:30 lungo la SP 49, all’incrocio con la strada 22, nel comune di Arborea.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, una Opel Corsa, e un furgone si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio è stato il conducente del secondo mezzo, Alessandro Mura, 32 anni, imprenditore di Terralba. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sulla vettura, invece, viaggiavano tre persone: un 38enne trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, un 19enne e un 25enne trasportati in ambulanza all'ospedale San Martino di Oristano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata e aperto un varco fra le lamiere per liberare le persone intrappolate. Presenti il 118, l’elisoccorso e i carabinieri.

