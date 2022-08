Urzulei. Incidente sulla statale 124, muore centauro 17enne tra le braccia dei soccorritori

È la terza vittima della strada in 24 ore in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì è intervenuta intorno alle 11,20 in prossimità della località “Genna Silana” ricadente nel Comune di Urzulei, a seguito di un incidente stradale mortale.

Un giovane motociclista 17enne è infatti deceduto tra le braccia dei soccorritori del 118 dopo aver perso il controllo dello scooter ed essere uscito fuori strada.

Sul posto, mentre i medici tentavano di rianimarlo, è arrivato l'elisoccorso ma non c'è stato nulla da fare: il giovane era già morto. Il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 180,300 della statale in territorio di Urzulei.

I rilievi di legge sono eseguiti dai Carabinieri di Urzulei e di Santa Maria Navarrese.



Al lavoro il personale Anas per la gestione della viabilità e le forze dell'ordine per i rilievi. È la terza vittima della strada in 24 ore in Sardegna.