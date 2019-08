Piogge e temporali in Sardegna, la Protezione Civile emana l’avviso di condizioni meteo avverse

La validità sarà dalle 6.00 alla mezzanotte di domani 28 agosto

Di: Antonio Caria

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per piogge e temporali che sarà valido dalle 6.00 del mattino alla mezzanotte di domani 28 agosto.

Secondo gli esperti, “Dalla mattinata di domani e per le successive 18 ore si prevedono precipitazioni moderate diffuse su tutta l’isola, anche a carattere di rovescio o temporale sparso”.

Inoltre “Sulla Sardegna occidentale i cumulati potranno essere localmente elevati e saranno possibili temporali forti isolati con associate raffiche di vento e fenomeni grandigeni”.

A questo proposito è stato diramato un ulteriore avviso di criticità ordinaria (allerta gialla), per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali valido per le zone del Campidano, dell’Iglesiente, Logudoro, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso.