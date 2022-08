Due incidenti mortali a Decimomannu e Guspini

Hanno perso la vita un uomo di 73 anni e un motociclista di 50 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora sangue nelle strade sarde. Due morti e una ferita grave in due incidenti distinti avvenuti ieri sera a Decimomannu e Guspini. Nel primo ha perso la vita Piergiorgio Congiu, 73 anni del posto, nel secondo un motociclista di circa 50 anni, ferita la donna che viaggiava con lui. Entrambe le vittime sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice rosso e sono morte poco dopo il ricovero.

Il primo incidente si è verificato lungo la statale 130. L'anziano è stato travolto da un'Alfa Giulietta condotta da un 35enne. A causa dell'impatto, il pensionato è stato scaraventato sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto è poi arrivato l'Elisoccorso che ha trasportato il ferito al Brotzu di Cagliari, dove è morto. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che hanno anche sequestrato l'auto.

Il secondo incidente si è verificato in via Carbonia a Guspini. Si sono scontrati una moto con in sella il 50enne e un'amica e un'auto. Sia il centauro che la donna sono stati trasportati in ospedale, ma purtroppo poco dopo il cuore del 50enne ha smesso di battere. La donna è ricoverata all'ospedale di San Gavino, le sue condizioni sono gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale.