Rivolta del latte, nuovi sversamenti in Baronia

Un nuovo video virale sul web, si teme una seconda ondata di proteste

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora tensioni nelle campagne dell'Isola sul fronte latte. Oggi, a distanza di qualche mese dalla rivolta di febbraio, alcuni pastori hanno sversato decine di litri di latte in Baronia e girato un video divenuto virale sul web.

"Per farci sentire siamo costretti di nuovo a buttare il frutto del nostro lavoro per terra - spiega una donna nella clip diffusa sui social - ma ora è arrivato il momento di cambiare atteggiamento e soprattutto cambiare le regole del gioco. È tempo di finirla di buttare il nostro oro. D'ora in poi dobbiamo concentraci per buttare giù le poltrone e chi per anni ha avuto in mano le nostre sorti e ha dimostrato di non essere in grado, e ancora oggi non si arrende all'evidenza. Anziché dimettersi continuano a prenderci in giro dispensando pillole di saggezza".

La paura di vedere tradite le promesse sul prezzo del latte da portare a un euro al litro e sul saldo del prodotto previsto per il mese di novembre, potrebbe generare una seconda ondata di proteste. "Il primo passo da fare è impedire ai signori padroni del nostro Consorzio di continuare a giocare sulla nostra pelle - ancora la donna nel video - e che non venga approvato quel vergognoso piano di offerta che altro non è che la falsa copia di quello vecchio, che si era dimostrato fallimentare tanto da portare il valore del nostro latte a 60 centesimi".

"Dobbiamo prendere coscienza che siamo noi in prima persona a doverci preoccupare dei nostri interessi e fare in modo che tutto il latte che abbiamo buttato per terra a febbraio non sia stato solo una perdita di tempo".