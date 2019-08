Tragedia sfiorata a Quartu: pino crolla in un parco, feriti 4 ragazzini

Contuso anche un papà

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia sfiorata a Quartu Sant'Elena nella serata di ieri. Un pino è crollato nel Parco Parodi affollato da famiglie e bambini. Quattro minorenni sono rimasti feriti in maniera non grave e sono stati trasportati in ospedale. Contuso anche un papà.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30, quando all'interno del parco si trovavano decine di persone. Il pino si è sradicato improvvisamente precipitando su chi stava trascorrendo la serata nell'area verde. Nel fuggi fuggi generale, un papà è rimasto contuso nel tentativo di coprire il figlio con il corpo per proteggerlo.

Sul posto sono le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale di Quartu. I feriti sono stati trasportati negli ospedali cittadini, l'intera area è stata transennata. Da capire le ragioni per cui l'albero è caduto, si ipotizza che fosse malato.