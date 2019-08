Perde il controllo del mezzo e l’auto finisce dentro un negozio

Fortunatamente il conducente non è in gravi condizioni

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale sulla viale Marconi, dove i Vigili del Fuoco intervengono per soccorrere il conducente e per la messa in sicurezza del veicolo coinvolto, dell'area e della sede stradale. I Vigili del Fuoco del comando sono intervenuti nella notte per un incidente stradale nella viale Guglielmo Marconi a Cagliari, nel tratto fronte caserma Vigili del Fuoco, in direzione Quartu Sant'Elena.

Un autovettura per cause ancora da accertare è uscita di strada finendo all'interno di un'attività commerciale creando danni alla struttura dove è rimasto ferito il conducente fortunatamente non in gravi condizioni e non in pericolo di vita affidato ai soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al Policlinico.

La squadra del 115 di pronto intervento ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, della struttura coinvolta e della sede stradale. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti i rilievi di legge e l'Anas per il ripristino della sede stradale.