Scontro fra due auto a Nurri, muore un bambino di 7 anni

Inutili i soccorsi

Di: Antonio Caria

Tragico scontro frontale fra due auto questa sera a Nurri.

Un bambino di 7 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava, guidata dal nonno, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere frontalmente con un altro veicolo.

Il bambino è apparso subito in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 di Cagliari, ma non c'è stato nulla da fare. Ci sono altri feriti.