Fiamme a Badesi, in azione un elicottero della Forestale

Interessata località Tamarigaggiu

Di: Antonio Caria

Un elicottero della base Forestale di Limbara è in azione per spegnere un incendio in località Tamarigaggiu, a Badesi.

Sul posto le attività sono coordinate dal D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo Forestale di Trinità D 'Agultu.