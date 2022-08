Cagliari. Mala movida, spari nella notte: 19enne nei guai

In tasca trovate le cartucce di una scacciacani. Sul posto la Polizi

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso della notte, la Polizia ha denunciato un giovane di 19 anni per esplosioni pericolose. Un residente del quartiere Marina ha chiamato il 113 dopo aver sentito alcuni spari vicino a un locale.

Gli agenti della squadra volante sono subito arrivati sul posto, visto che le pattuglie erano già in zona perché impegnate nei controlli notturni. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato tre giovani di circa 20 anni e li hanno identificati e perquisiti. Uno di loro aveva in tasca diverse cartucce di una scacciacani. Nessuna traccia della pistola. Il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria per esplosioni pericolose.