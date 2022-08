Nule. Incendio e rischio esplosione di due bombole GPL

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento provvidenziale dei Vigili del fuoco di Bono in via Cagliari a Nule, ieri verso le ore 16, per l'incendio di due bombole GPL nel cortile di un'abitazione.

La squadra è intervenuta tempestivamente raffreddando e spostando in luogo sicuro le bombole, evitando il peggio.

Nell'incidente non si sono registrati feriti o danni all'abitazione.