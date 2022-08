Loiri Porto San Paolo. Colpito da elica di un gommone, bagnante ferito

Il diportista non si è fermato per prestare soccorso ma è stato rintracciato dalla Guardia Costiera

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Un uomo di 30 è stato ferito, questa mattina, dall'elica di un gommone che lo ha colpito mentre nuotava davanti a Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, poco distante dalla spiaggia di Porto Taverna.

Il bagnante ha riportato delle ferite da taglio sulla coscia della gamba sinistra ed è stato subito soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale di Olbia ma non sarebbe in pericolo di vita. Il diportista, anch'egli italiano, non si è fermato a prestare soccorso ma è stato rintracciato successivamente dagli uomini della Capitaneria di Porto di Olbia che ora stanno coordinando le indagini e hanno informato la magistratura per le contestazioni penali che verranno fatte nei confronti di chi manovrava il natante al momento dell'impatto.