Vaiolo delle scimmie: nuovo caso in Sardegna

Scoperto da Aou Cagliari su un paziente che si è presentato al pronto soccorso del Santissima Trinità

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato scoperto un nuovo caso di vaiolo delle scimmie in Sardegna. A distanza di poco tempo di quelli riscontrati a luglio tra Cagliari e Sassari, la conferma arriva dal Laboratorio analisi del Policlinico Duilio Casula, diretto da Ferdinando Coghe.

Il campione analizzato e in fase di sequenziamento appartiene a un paziente di circa 25 anni che si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari con delle lesioni cutanee. Il laboratorio dell'Aou di Cagliari, come di consueto in questi casi, analizzerà anche eventuali altri campioni riferibili ai contatti stretti del paziente.