Cagliari. Dopo quattro giorni dall'incidente in moto Nicola ha smesso di vivere

Si è spento a 33 anni. Era stato subito ricoverato nel reparto Rianimazione del Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l'ha fatta Nicola Carboni. Dopo quattro giorni di ricovero al Brotzu di Cagliari, il 33enne autista Ctm, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, si è spento.

Il giovane stava percorrendo via Lungo Saline a bordo della sua moto, quando per cause non ancora accertate ha tamponato un'auto. A seguito del violento impatto il malcapitato è finito sull'asfalto.

Soccorso dal conducente dell'auto è stato poi preso in carico dagli operatori del 118. Il 33enne è stato trasferito in ambulanza all'ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Dopo ore di lotta fra la vita e la morte, nella serata di ieri l'ultimo respiro.