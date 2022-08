Nucleare. Todde: "Ieri come oggi no al deposito in Sardegna"

"Isola soffre di discriminazione su infrastrutture energetiche"

Di: Redazione Sardegna Live

"Continuerò a battermi, come sempre ho fatto in questi anni, affinché il deposito delle scorie non venga portato in Sardegna. E le motivazioni sono ovvie. Nella nostra terra non sono mai state gestite scorie nucleari. Quindi, non c'è alcuna competenza e i costi di gestione e logistica, essendo un'isola, sarebbero moltiplicati". Lo scrive su Facebook la vice ministra al MiSE e vicepresidente M5s, Alessandra Todde.

"La Sardegna soffre di una discriminazione sulle infrastrutture energetiche e logistiche e trasformarla nella pattumiera nucleare d'Italia non è accettabile . aggiunge - Ricordiamoceli questi dati quando qualcuno consegnerà il Ministero della Transizione Ecologica ai principi del nucleare. Investiamo sulle rinnovabili. Lasciamo ad altri il populismo sul nucleare".