Vacanze sarde per Mattarella: è arrivato ad Alghero

Trascorrerà alcuni giorni a Porto Conte

Di: Redazione Sardegna live

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato all’aeroporto militare di Fertilia (Alghero) intorno alle 16,30 di oggi, mercoledì 10 agosto.

Il Capo dello Stato è stato accompagnato a bordo di una Jeep al compendio dell’aeronautica militare di Porto Conte, dove trascorrerà le vacanze di una decina di giorni.

Il programma delle vacanze sarà deciso giorno per giorno e resta top secret, ma non dovrebbe prevedere alcun impegno ufficiale. Mattarella uscirà in barca e con tutta probabilità parteciperà come di consueto alla messa di Ferragosto.